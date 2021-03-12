Эксперт ВСК по Укрзализныци опроверг предложения занять должность отстраненного Эзугбая

Детали

"Нет, должности (в "УЗ" - ред) мне не предлагали, только содействие членам ВСК. Но теперь, если такие предложения будут, я с большим удовольствием их рассмотрю. У меня есть много наработок в части реформирования и корректировки ситуации по операционной и эксплуатационной работе железной дороги", - говорит Подгородецкий.

Он также рассказал, как функционировали грузоперевозки "УЗ" во время Иракли Эзугбая, который подал в отставку вчера с должности коммерческого директора, также ответственного за грузоперевозки.

"Подвижной грузовой поезд распределялся через автоматизированную систему вплоть до вступления в должность Иракли Эзугбая. Именно Иракли ввел систему ручного распределения вагона и без какого-либо решения правления, единолично, по устному указанию остановил автоматизированную систему распределения вагонов", - сообщил Подгородецкий.

Он рассказал, что во время работы в "Укрзализныце" был сторонником того, чтобы любые грузовые вагоны, в том числе зерновые, распределялись автоматизированной системой. Однако в его бытность руководство "УЗ" также отменяло автоматизацию распределения и связано это было с тем, что госкомпания не способна была выполнить заявки клиентов в положенный срок - 4 суток.

"Были случаи, когда вагоны к клиентам доезжали за 14 дней, и конечно, в таких условиях, "УЗ" ввиду неспособности вовремя обеспечить прибытие вагона не только "ломала дров" клиентам, но и сама несла убытки из-за оборота пустых вагонов", - подчеркнул Подгородецкий.

Дополнение

В 2020 году правление "Укрзализныци" не выполнило финансовый план на 25 млрд грн (четверть из запланированных). При этом правлением значительно были уменьшены тарифы на грузоперевозки - основной источник дохода госкомпании, что также повлекло дефицит средств. Ответственный за грузоперевозки Иракли Эзугбая вчера, 11 марта, подал в отставку. Профсоюзы железнодорожников требуют отставки и главы правления "УЗ" Владимира Жмака.

Между тем в парламенте активно ведет работу Временная следственная комиссия по оценке критического состояния "Укрзализныци". На последнем заседании члены ВСК дали поручение наблюдательному совету УЗ, министру инфраструктуры Владиславу Криклию и Премьер-министру Денису Шмыгалю дать оценку компетентности нынешнего правления госкомпании.