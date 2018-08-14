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Експерт розповів про ціни алкоголю влітку на українських курортах

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. У розпал літнього сезону ціни на алкоголь у курортних містах України практично не відрізняються від звичних. Про це у коментарі УНН повідомив директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

Експерт розповів про ціни алкоголю влітку на українських курортах

"Немає сенсу їхати у відпустку по Україні зі своїм вином чи горілкою. Вартість буде приблизно однакова, що у Києві, що в Одесі. Це якщо ми говоримо про роздрібні точки продажу", - сказав експерт.

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Також більшість українських курортів не обмежують споживача у виборі алкогольної продукції, додав він.

"Щодо Херсонської, Запорізької, Одеської областей - там, як правило, представлена продукція найбільших українських виробників. Якщо ми, наприклад, говоримо про вино - цей продукт потребує високих капіталовкладень для реалізації, і щоб його продавати у певному регіоні - мають бути наявні ті ж склади. Це можуть собі дозволити лише великі гравці ринку, які частіше за все мають велику лінійку власних марок. Тож із вибором продукції проблем немає", - розповів Дорошенко.

Дещо протилежна ситуація на Закарпатті, каже експерт.

"Річ у тім, що на полицях у магазинах Закарпаття ви досить часто не знайдете вино українського виробника. Та й закордонного. Там люди якщо і п'ють вина - то лише домашнього приготування, такий продукт і продають. От така місцева принада. Тому подорожуючи на Закарпаття - краще взяти із собою пляшку улюбленого вина", - зазначив Дорошенко.

Нагадаємо, восени в Україні відчутно подорожчає алкоголь.

Відповідну ініціативу презентували у МЕРТ. Мова йде про перегляд МРЦ на алкогольну продукцію.

Проектом міністерства, зокрема, передбачене подорожчання горілки на 12%, вин — десь на 8-24%, коньяків та бренді - на 6-7%.

“Відбулося зростання складових ціни на алкоголь через подорожчання компонентів виробництва, зокрема цін на спирт, тару, комплектуючі. Тому на сьогоднішній день розмір мінімальних цін не відповідає реальним витратам на виробництво і реалізацію алкогольних напоїв та потребує корегування”, — обґрунтували своє рішення у МЕРТ.

У відомстві також пояснили, що у 2018 році ставки акцизного податку на коньяк були підвищені на 20% — з 105,80 грн до 126,96 грн за 1 літр 100% спирту.

Зауважимо, що підвищення мінімальної ціни на алкоголь завжди є наслідком податкового навантаження на виробників спиртної продукції.

В ідеалі, підвищення МРЦ на алкогольні вироби має відбуватися одразу, як тільки змінюється ціна спирту та зростають акцизні ставки, зауважила глава ради директорів Beverage Trading Company Ольга Івушкіна.

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