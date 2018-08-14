Эксперт рассказал о ценах алкоголя летом на украинских курортах

"Нет смысла ехать в отпуск по Украине со своим вином или водкой. Стоимость будет примерно такая же, как и в Киеве, как и в Одессе. Это если мы говорим о розничных точках продаж", - сказал эксперт.

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Также большинство украинских курортов не ограничивают потребителя в выборе алкогольной продукции, добавил он.

"Херсонская, Запорожская, Одесская области - там, как правило, представлена ​​продукция крупнейших украинских производителей. Если мы, например, говорим о вине - этот продукт требует высоких капиталовложений для реализации, и чтобы его продавать в определенном регионе - должны присутствовать те же склады. Это могут себе позволить только крупные игроки рынка, которые чаще всего имеют большую линейку собственных марок. Поэтому с выбором продукции проблем нет", - рассказал Дорошенко.

Несколько противоположная ситуация на Закарпатье, говорит эксперт.

"Дело в том, что на полках в магазинах Закарпатья вы зачастую не найдете вино украинского производителя. Да и зарубежного. Там люди если и пьют вина - то только домашнего приготовления, такой продукт и продают. Вот такая местная достопримечательность. Поэтому путешествуя в Закарпатье - лучше взять с собой бутылку любимого вина", - отметил Дорошенко.

Напомним, осенью в Украине ощутимо подорожает алкоголь.

Соответствующую инициативу представили в МЭРТ. Речь идет о пересмотре МРЦ на алкогольную продукцию.

Проектом министерства, в частности, предусмотрено подорожание водки на 12%, вин - где-то на 8-24%, коньяков и бренди - на 6-7%.

"Произошел рост составляющих цены на алкоголь из-за подорожания компонентов производства, в частности цен на спирт, тару, комплектующие. Поэтому на сегодняшний день размер минимальных цен не соответствует реальным затратам на производство и реализацию алкогольных напитков и нуждается в корректировке", - обосновали свое решение в МЭРТ.

В ведомстве также пояснили, что в 2018 году ставки акцизного налога на коньяк были повышены на 20% - с 105,80 грн до 126,96 грн за 1 литр 100% спирта.

Заметим, что повышение минимальной цены на алкоголь всегда является следствием налоговой нагрузки на производителей спиртной продукции.

В идеале, повышение МРЦ на алкогольные изделия должно происходить сразу, как только меняется цена спирта и растут акцизные ставки, заметила глава совета директоров Beverage Trading Company Ольга Ивушкина.