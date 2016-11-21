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Експерт розповів про переваги створення біржі газу в Україні

Київ • УНН

 • 13836 перегляди

За словами експерта, з огляду на реформування газового ринку, що наразі відбувається, дуже важливо, аби населення отримало право вибору, у кого купувати газ

Експерт розповів про переваги створення біржі газу в Україні

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Утворення біржі газу, на якій ціни встановлюватимуть учасники ринку, а не держава, — стане прогресивним кроком. Це також призведе до лібералізації ринку та надасть вибір населенню обирати постачальника. Про це у коментарі УНН зазначив експерт, керівник консалтингової компанії ExPro Геннадій Кобаль.

“Якщо створити цікаві умови для такої біржі, для такого майданчика, — то, безумовно, це прогресивний крок. Якщо мова про створення біржі газу в Україні, коли ціни будуть встановлюватися не рішенням уряду чи НКРЕ, а саме на біржі , - це також прогресивний крок. Якщо буде можливість у населення купувати газ у кількох компаній — тоді це буде лібералізація ринку, і ціна буде стане зрозумілою суспільству і справедливою. А якщо і надалі буде один постачальник газу на всю країну — то це звичайно погано”, — сказав він.

За словами експерта, з огляду на реформування газового ринку, що наразі відбувається, дуже важливо, аби населення отримало право вибору, у кого купувати газ.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами віце-прем’єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва, демонополізуючи “Нафтогаз” ми відкриваємо шлюзи для інвестора.

Висловлюючи свою особисту думку щодо реформ на газовому ринку країни, він зазначив, що підтримує ідею створення біржі газу. Це дозволить компаніям конкурувати між собою нижчою ціною.

Не менш важливим, ніж питання газового ринку, С.Кубів назвав аспект якості газу.

Також нагадаємо, за словами експерта, А.Новака, вірогідність появи біржи газу в Україні залежить від спроможності влади перебороти інтерес монополіста ринку.

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