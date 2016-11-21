Эксперт рассказал о преимуществах создания биржи газа в Украину

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Образование биржи газа, на которой цены будут устанавливать участники рынка, а не государство - станет прогрессивным шагом. Это также приведет к либерализации рынка и предоставит выбор населению выбирать поставщика. Об этом в комментарии УНН сказал эксперт, руководитель консалтинговой компании ExPro Геннадий Кобаль.

"Если создать интересные условия для такой биржи, для такой площадки - то, безусловно, это прогрессивный шаг. Если речь идет о создании биржи газа в Украину, когда цены будут устанавливаться не решением правительства или НКРЭ, а именно на бирже, - это также прогрессивный шаг. Если будет возможность у населения покупать газ в нескольких компаниях - тогда это будет либерализация рынка, и цена станет понятной обществу и справедливой. А если и в дальнейшем будет один поставщик газа на всю страну - это конечно плохо ", - сказал он.

По словам эксперта, учитывая реформирования газового рынка, что сейчас происходит, очень важно, чтобы население получило право выбора, у кого покупать газ.

Напомним, как сообщал УНН, по словам вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива, демонополизируя "Нафтогаз" мы открываем шлюзы для инвестора .

Выражая свое личное мнение относительно реформ на газовом рынке страны, он отметил, что поддерживает идею создания биржи газа. Это позволит компаниям конкурировать между собой низкой ценой.

Не менее важным, чем вопрос газового рынка, С.Кубив назвал аспект качества газа.

Также напомним, по словам эксперта, А.Новака, вероятность появления биржи газа в Украину зависит от способности власти преодолеть интерес монополиста рынка .