Експерт розповів, чи треба українські порти віддавати у концесію

"Концесія портів – це про розвиток і покращення вантажообігу. Те ж саме, до речі, стосується автомобільних доріг", - каже він.

Заключаючи договір про концесію - головне чітко викреслити обов'язки кожної зі сторін, продовжив Блінов.

"Концесія працює при збалансованому підході. Договір прописується таким чином, щоб він був взаємовигідним, а не капканом для одного із підписантів. І у концесію може передаватися не весь порт. Це може бути державно-приватне партнерство, бо є окремі елементи, які спокійно можуть бути у портах приватизовані. А є речі, які можуть бути природними монополіями, зокрема, причальна стінка", - додав експерт.

Українські порти можна і варто передавати у концесію, вважає Блінов. Ідею неодноразово намагалися втілити у життя "попередники", нагадує він.

"Ця пропозиція постійно виринає, особливо тоді, коли ідуть розмови, з одного боку, про приватизацію, з іншого - про брак коштів у держави. На початку 2000-х років ця ідея активно обговорювалася. Тоді вважалося, що в Україні з'являться концесійні дороги і пізніше - порти. Те ж саме відбувалося і після 2014 року", - розповів він.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив про передачу у концесію порту "Ольвія" (Миколаїв) на наступному тижні. Концесіонером стала компанія QTerminals держави Катар. У розвиток порту катарська компанія повинна буде вкласти близько 3,4 млрд грн прямих інвестицій, відраховувати державі не менше 82 млн грн на рік, а також вкласти 80 млн грн у розвиток Миколаєва.