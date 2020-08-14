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4 марта, 13:25 • 105502 просмотра

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Эксперт рассказал, надо ли украинские порты отдавать в концессию

Эксперт рассказал, надо ли украинские порты отдавать в концессию

Киев  •  УНН

 • 10411 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Передача портов в концессию - идея не нова: она давно и активно реализуется за рубежом. Путем концессии портов иностранцы привлекают инвестиции и развивают водную инфраструктуру. Об этом в комментарии УНН рассказал экономический и финансовый эксперт Андрей Блинов.

"Концессия портов - это о развитии и улучшении грузооборота. То же самое, кстати, касается автомобильных дорог", - говорит он.

Заключая договор о концессии - главное четко вычеркнуть обязанности каждой из сторон, продолжил Блинов.

"Концессия работает при сбалансированном подходе. Договор прописывается таким образом, чтобы он был взаимовыгодным, а не капканом для одного из подписантов. И в концессию может передаваться не весь порт. Это может быть государственно-частное партнерство, потому что есть отдельные элементы, которые спокойно могут быть в портах приватизированы. А есть вещи, которые могут быть естественными монополиями, в частности, причальная стенка", - добавил эксперт.

Украинские порты можно и нужно передавать в концессию, считает Блинов. Идею неоднократно пытались воплотить в жизнь "предшественники", напоминает он.

"Это предложение постоянно всплывает, особенно тогда, когда идут разговоры, с одной стороны, о приватизации, с другой - о нехватке средств у государства. В начале 2000-х годов эта идея активно обсуждалась. Тогда считалось, что в Украине появятся концессионные дороги и позже - порты. То же самое происходило и после 2014 года", - рассказал он.

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил о передаче в концессию порта "Ольвия" (Николаев) на следующей неделе. Концессионером стала компания QTerminals государства Катар. В развитие порта катарская компания должна будет вложить около 3,4 млрд грн прямых инвестиций, отчислять государству не менее 82 млн грн в год, а также вложить 80 млн грн в развитие Николаева.

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