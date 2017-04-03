Експерт розповіла про масові порушення законодавства з боку Фонду гарантування вкладів фізосіб

Вона зазначила, що тільки у справі банку "Михайлівський", ФГВФО не один раз порушив законодавство, як щодо вкладників банку, так і щодо інших його клієнтів.

Зокрема, вона звернула увагу на нормативний акт ФГВФО - Порядок № 826, яким відомство, свавільно розширивши собі повноваження, зловживає для блокування грошей.

"Згідно ст. 38 ЗУ "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", яким повинен користуватися ФГВФО та уповноважена особа в своїй діяльності визначено, що саме протягом дії тимчасової адміністрації Фонд зобов'язаний забезпечити перевірку угод (в тому числі договорів), вчинених (укладених) банком протягом одного року до дня введення тимчасової адміністрації банку, на предмет виявлення угод (в тому числі договорів), які є нікчемними.

Порядок № 826, який розширює термін виявлення таких угод до року, явно суперечить закону. Фонд не упускає можливості порушити права вкладників на своєчасне отримання гарантованих сум вкладів. З цією позицією згодні адміністративні суди.

Як приклад, постраждалі від Фонду вкладники Банку "Михайлівський" за договорами "Перше знайомство", що є виключно банківським продуктом, почали отримувати свої кошти від Фонду тільки через півроку від належної дати, а деякі до цих пір не отримали, навіть після того як ФГВФО оголосив, що такі вклади відповідають Закону.

Дуже часто представники уповноваженої особи не можуть надати необхідні документи, що підтверджують обгрунтованість відповідних перевірок", - зазначила вона.

К.Тарасова наголосила, що цей же Порядок № 826 був застосований ФГВФО для того, щоб заблокувати кредитний портфель банку "Михайлівський", який ще до ліквідації був уступлений фінансовій компанії "Плеяда".

Вона зазначила, що ФГВФО застосував цей Порядок у зворотному напрямі, що категорично заборонено нормами Конституції.

"13 липня 2016 р Порядок № 826 набув чинності. Наказом уповноваженої особи Фонду від 30 травня 2016 № 37 встановлено нікчемність укладеного між ТОВ "ФК "Плеяда" та ПАТ "Банк Михайлівський" договору № 1905 відповідно до положень п 2, 3, 7, 9 ч. 3 ст. 38 Закону № 4452-VI.

Судами трьох інстанцій визнано протиправними дії та рішення уповноваженої особи Фонду щодо встановлення нікчемності договору № 1905 і скасований вище зазначений наказ від 30 травня 2016 р № 37.

Однак, 12 жовтня 2016 р. уповноваженою особою Фонду прийнято новий наказ, яким встановлено нікчемність договору № 1905 відповідно до положень п 1, 2, 3, 7, 8, 9 ч. 3 ст. 38 Закону № 4452-VI.

Як роз'яснено в Рішенні Конституційного Суду України у справі № 1-7/99: "За загальновизнаним принципом права закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі. Цей принцип закріплений у частині першій статті 58 Конституції України, згідно з якою дію нормативно-правового акта в часі треба розуміти так, що вона починається з моменту набрання цим актом чинності і припиняється з втратою ним чинності, тобто до події, факту застосовується той закон або інший нормативно-правовий акт, під час дії якого вони настали або мали місце.

Таким чином, підзаконний нормативний акт, Порядок № 826, крім того, що суперечить Закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" ще й порушує конституційний принцип, чітко визначений в статті 58", - зазначила експерт.

Крім порушень закону, ФГВФО допускає правові ляпи, які абсурдні за своєю суттю, відзначають експерти.

Так, для того, щоб визнати недійсним договір між банком і ФК "Плеяди", ФГВФО застосував взаємовиключні обставини. Зокрема, він визнав його недійсним на підставі того, що цей договір нібито був реалізований одночасно і на безкоштовній основі (п.1 ч.3 ст. 38 Закону), і за заниженою ціною (п.3. Ч.3 ст. 38 Закону).

"Дійсно п. 1 і п. 3 ч.3 ст. 38 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" є взаємовиключними в даному випадку. Такі "правові ляпи" не новина для працівників Фонду, наприклад багатьом вкладникам банку "Михайлівський" приходили листи з визнанням нікчемних правочинів, хоча в компетенцію працівників Фонду входить виявлення саме нікчемних правочинів (договорів)", - пояснила вона.

Повертаючись до договору між банком і "Плеядою" з відступлення кредитного портфеля, К.Тарасова також зазначила, що ФГВФО вважає його нікчемним ще й через те, що операція проведена нібито між пов'язаними особами. Однак крім усних посилань, ніяких документів так і не надано.

Нагадаємо, в ФГВФО відмовили в наданні документа, що підтверджує факт того, що "Плеяда" і банк "Михайлівський" є пов'язаними особами.

"У ст. 52 Закону "Про банки і банківську діяльність" чітко визначено поняття та перелік пов'язаних з банком осіб, крім цього зазначена процедура, згідно з якою особі надається статус "пов'язаної з банком особи".

Що стосується твердження Фонду про віднесення "Плеяди" до такого статусу. У суді кожна сторона повинна надати необхідні документи та докази, що підтверджують займану позицію в процесі, зазвичай суд повинен виносити обгрунтоване рішення, засноване на всебічному дослідженні всіх наявних доказів у справі і надавати критичну оцінку тим твердженням, які не мають за собою документальноъ підстави", - сказала вона.

З огляду на вищевикладене, К.Тарасова вважає, що кредитний портфель банку "Михайлівський" суд залишить "Плеяді", і відмовить ФГВФО.

"На мою думку, з огляду на вищевказані обставини, є великі шанси, що рішення апеляційного адміністративного суду буде скасовано, але, звичайно, в зв'язку з наявністю багатьох непередбачуваних чинників робити якийсь прогноз з цього питання досить складно", - резюмувала вона.