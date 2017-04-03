Эксперт рассказала о массовых нарушениях законодательства со стороны Фонда гарантирования вкладов физлиц

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КИЕВ. 3 апреля. УНН. Фонд гарантирования вкладов в своей деятельности допускает не только нарушение специального закона о гарантированных выплатах, но и Конституции Украины. Об этом в комментарии УНН заявила эксперт Ксения Тарасова.

Она отметила, что только по делу банка “Михайловский”, ФГВФЛ не единожды нарушил законодательство, как в отношении вкладчиков банка, так и в отношении других его клиентов.

В частности, она обратила внимание на нормативный акт ФГВФЛ — Порядок № 826, которым ведомство, своевольно расширив себе полномочия, злоупотребляет для блокирования денег.

“Согласно ст. 38 ЗУ „О системе гарантирования вкладов физических лиц“, которым должен пользоваться ФГВФЛ и уполномоченное лицо в своей деятельности определено, что именно в течение действия временной администрации Фонд обязан обеспечить проверку сделок (в том числе договоров), совершенных (заключенных) банком в течение одного года до дня введения временной администрации банка, на предмет выявления сделок (в том числе договоров), которые являются ничтожными.

Порядок № 826, который расширяет срок обнаружения таких сделок до года, явно противоречит закону. Фонд не упускает возможности нарушить права вкладчиков на своевременное получение гарантированных сумм вкладов. С этой позицией согласны административные суды.

В качестве примера, пострадавшие от Фонда вкладчики Банка „Михайловский“ по договорам „Первое знакомство“, что является исключительно банковским продуктом, начали получать свои средства от Фонда только через полгода от надлежащей даты, а некоторые до сих пор не получили, даже после того как ФГВФЛ объявил, что такие вклады соответствуют Закону.

Очень часто представители уполномоченного лица не могут предоставить необходимые документы, подтверждающие обоснованность соответствующих проверок”, — отметила она.

К.Тарасова подчеркнула, что этот же Порядок № 826 был применен ФГВФЛ для того, чтобы заблокировать кредитный портфель банка “Михайловский”, который еще до ликвидации был уступлен финансовой компании “Плеяда”.

Она отметила, что ФГВФЛ применил этот Порядок в обратном действии, что категорически запрещено нормами Конституции.

"13 июля 2016 г. Порядок № 826 вступил в силу. Приказом уполномоченного лица Фонда от 30 мая 2016 № 37 установлено ничтожность заключенного между ООО “ФК “Плеяда” и ПАО “Банк Михайловский” договора № 1905 в соответствии с положениями п 2, 3, 7, 9 ч. 3 ст. 38 Закона № 4452-VI.

Судами трех инстанций признаны противоправными действия и решения уполномоченного лица Фонда по установлению ничтожности договора № 1905 и отменен выше указанный приказ от 30 мая 2016 г. № 37.

Однако, 12 октября 2016 г. уполномоченным лицом Фонда принят новый приказ, которым установлено ничтожность договора № 1905 в соответствии с положениями п 1, 2, 3, 7, 8, 9 ч. 3 ст. 38 Закона № 4452-VI.

Как разъяснено в Решении Конституционного суда Украины по делу № 1-7/99: “По общепризнанному принципу права законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени. Этот принцип закреплен в части первой статьи 58 Конституции Украины, согласно которой действие нормативно-правового акта во времени следует понимать так, что оно начинается с момента вступления этого акта в силу и прекращается с утратой им силы, то есть к событию, факту применяется тот закон или другой нормативно-правовой акт, во время действия которого они наступили или имели место.

Таким образом, подзаконный нормативный акт, Порядок № 826, кроме того, что противоречит Закону „О системе гарантирования вкладов физических лиц“ еще и нарушает конституционный принцип, четко определен в статье 58”, — отметила эксперт.

Помимо нарушений закона, ФГВФЛ допускает правовые ляпы, которые абсурдны по своей сути, отмечают эксперты.

Так, для того, чтобы признать ничтожным договор между банком и ФК “Плеядой”, ФГВФЛ применил взаимоисключаемые обстоятельства. В частности, он признал его ничтожным на основании того, что этот договор якобы был реализован одновременно и на бесплатной основе (п.1 ч.3 ст. 38 Закона), и по заниженной цене (п.3. ч.3 ст. 38 Закона).

“Действительно п. 1 и п. 3 ч.3 ст. 38 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" являются взаимоисключающими в данном случае. Такие "правовые ляпы" не новость для работников Фонда, например многим вкладчикам банка "Михайловский" приходили письма с признанием ничтожных сделок, хотя в компетенцию работников Фонда входит выявление именно ничтожных сделок (договоров)”, - пояснила она.

Возвращаясь к договору между банком и “Плеядой” по отступлению кредитного портфеля, К.Тарасова также отметила, что ФГВФЛ считает его ничтожным еще и по причине того, что сделка проведена якобы между связанными лицами. Однако кроме устных ссылок, никаких документов так и не предоставлено.

Напомним, в ФГВФЛ отказали в предоставлении документа, подтверждающего факт того, что “Плеяда” и банк “Михайловский” являются связанными лицами.

“В ст. 52 Закона "О банках и банковской деятельности" четко определено понятие и перечень связанных с банком лиц, кроме этого указанная процедура, согласно которой лицу предоставляется статус "связанного с банком лица“.

Что касается утверждения Фонда об отнесении "Плеяды" к такому статусу. В суде каждая сторона должна предоставить необходимые документы и доказательства, подтверждающие занимаемую позицию в процессе, обычно суд должен выносить обоснованное решение, основанное на всестороннем исследовании всех имеющихся доказательств по делу и предоставлять критическую оценку тем утверждением, которые не имеют за собой документального основания”, — сказала она.

Учитывая вышеизложенное, К.Тарасова считает, что кредитный портфель банка “Михайловский” суд оставит “Плеяде”, и откажет ФГВФЛ.

“По моему мнению, учитывая вышеуказанные обстоятельства, есть большие шансы, что решение апелляционного административного суда будет отменено, но, конечно, в связи с наличием многих непредсказуемых факторов делать какой-то прогноз по этому вопросу довольно сложно”, — резюмировала она.

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