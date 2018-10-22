Експерт назвав кроки, необхідні для зростання обсягів інвестицій у будівництво

"Капітальні інвестиції у будівництво за перше півріччя становили близько 11% від загального обсягу – 22,4 млрд грн. З огляду на багатокілометрову чергу на житло і потужності ринку, може бути більше. Світовий досвід доводить, що інвестування в будівництво саме житла дає зростання економіці. Іншими словами, треба дати людям можливість купувати", – говорить він.

На думку Ігоря Кушніра, для цього потрібно зробити кілька кроків.

"По-перше, "обнулити" декларації. По-друге, зміцнити іпотеку. По-третє, забезпечити нормальний дохід. Для іноземних вкладень – спростити паперову тяганину і кількість процедур, дати розуміння повернення прибутку", – говорить очільник "Київміськбуду" і додає, що у підсумку країна не тільки отримає вирішення житлової проблеми і зниження пов’язаної з цим напруги серед населення, а й попит на продукцію більшості галузей промисловості, підвищення рівня зайнятості, наповнений бюджет і стабільно зростаючу економіку.