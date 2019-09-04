Експерт: ліквідація військової прокуратури – хибний шлях
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Виведення військової прокуратури з Генеральної прокуратури, ліквідація її – це хибний шлях, особливо в умовах війни. Таку думку висловив експерт з питань безпеки Сергій Шабовта в ефірі телеканалу Zik, повідомляє УНН.
"Мені здається, що це неймовірна помилка зараз, саме в цей час, коли у Збройних Силах та інших підрозділах, які підлягають юрисдикції саме Військової прокуратури, виводити її зі штату Генеральної прокуратури і підпорядковувати Міністерству оборони України – це хибний шлях. Я дуже добре пам'ятаю страшну статистику, яку кілька разів наводив пан Матіос. З його слів, кожен четвертий військовослужбовець сьогодні є учасником того чи іншого злочину. Це страшна цифра. І проблеми зловживання службовим положенням, розкрадання військового майна, інші злочини, які пов'язані саме з виконанням саме військових задач, їх дуже багато", - зазначив Шабовта.
Нагадаємо, Генеральний прокурор Руслан Рябошапка виступив з ініціативою реформування органів прокуратури, яка, зокрема, передбачає ліквідацію військової прокуратури.
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