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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 84424 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 114465 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 106226 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112887 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120872 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148844 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149074 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Эксперт: ликвидация военной прокуратуры — ложный путь

Эксперт: ликвидация военной прокуратуры — ложный путь

Киев  •  УНН

 • 9655 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Вывод военной прокуратуры из Генеральной прокуратуры, ликвидация ее - это ложный путь, особенно в условиях войны. Такое мнение высказал эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта в эфире телеканала Zik, сообщает УНН.

"Мне кажется, что это невероятная ошибка сейчас, именно в это время, когда в Вооруженных Силах и других подразделениях, подлежащих юрисдикции именно Военной прокуратуры, выводить ее из штата Генеральной прокуратуры и подчинять Министерству обороны Украины - это ложный путь. Я очень хорошо помню страшную статистику, которую несколько раз приводил господин Матиос. По его словам, каждый четвертый военнослужащий сегодня является участником того или иного преступления. Это страшная цифра. И проблемы злоупотребления служебным положением, хищение военного имущества, другие преступления, связанные именно с выполнением именно военных задач, их очень много", - отметил Шабовта.

Напомним, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка выступил с инициативой реформирования органов прокуратуры, которая, в частности, предусматривает ликвидацию военной прокуратуры.

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