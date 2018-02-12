Експерт: допомога від США Україні не обмежиться тільки "Джавелінами"

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Військова допомога США Україні не обмежиться наданням переносних протитанкових ракетних комплексів “Джавелін”. Про це повідомляє УНН з посиланням на старшого дослідника аналітичного центру American Foreign Policy Council Стівена Бланка та його статтю, опубліковану на сайті Second Line of Defense.