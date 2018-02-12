Експерт: допомога від США Україні не обмежиться тільки "Джавелінами"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Військова допомога США Україні не обмежиться наданням переносних протитанкових ракетних комплексів “Джавелін”. Про це повідомляє УНН з посиланням на старшого дослідника аналітичного центру American Foreign Policy Council Стівена Бланка та його статтю, опубліковану на сайті Second Line of Defense.
“Немає підстав вважати, що сама лише відправка ракет „Джавелін“ (які повинні ще прибути до України) достатня, щоб засвідчити серйозні наміри США та переконати Путіна відвести війська з України”, — зазначає експерт.
“Україна все ще відчуває серйозну потребу у засобах військового спостереження та збору інформації, засобах радіоелектронної боротьби для протидії російським безпілотникам та розвідці. Україні також необхідно з нуля відбудувати свої ВМС”, — підкреслив Бланк.
“Щоб примусити Путіна відступити, Захід має не лише підтримати реформи в українській оборонній галузі, урядові та економічні реформи, а й надати їй військову техніку, яку вона не здатна виробляти самостійно”, — переконаний він.
“Все вказує на те, що оборонна галузь України значно розвинулась з 2014 року. Але вона — нерівня технологічному рівню Росії у сфері військової розвідки та засобів радіоелектронної боротьби, які використовуються для наведення вогневих ударів”, — наголошує дослідник.
Він стверджує, що Україна могла б надати підтримку НАТО у вигляді транспортних засобів.
“НАТО могло б використати українські транспортні сили для швидкого перекидання сил із Заходу до Центральної Європи та Польщі. Такий крок сприяв би і НАТО, і Києву, та став би дуже очевидним політичним сигналом Москві”, — переконаний Бланк.
Як повідомляв УНН, американські протитанкові ракетні комплекси Javelin скоро будуть в Україні. Про це сказав міністр оборони України Степан Полторак в інтерв’ю “Голосу Америки”.