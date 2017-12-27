Екс-тренер “Металіста” очолив друголігове “Полісся”
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 27 грудня. УНН. Новим тренером Житомирського “Полісся”, яке виступає у Другій Лізі України, став екс-тренер Прем’єр-лігового “Металіста” та друголігового “Металіста — 1925” — Олександр Призетко, повідомляє кореспондент УНН.
Контракт із фахівцем підписали сьогодні керівництво клубу, міста та області. Окрім того, Призетко вже заявив, що до його тренерського штабу увійде колишній футболіст Московського “Спартака”, “Дінпра” та збірної України — Максим Калініченко.
“Мы пока что остановились — у меня помощник Максим Калиниченко. Для меня он, сразу скажу, не помощник — это мой товарищ. Мне с ним комфортно работать. Официально он у меня помощник, но мы с ним общаемся как бы на равных. Отвечаю прежде всего я за результат, я несу ответсвенность”, — заявив Призетко.
Перед новим тренером ставиться завдання — вихід до Першої Ліги України.
Зазначимо, що 46-річний Олександр Призетко — колишній футболіст збірної України, грав за “Металіст” та “Динамо”. Тренерську кар’єру розпочав у структурі “Металіста”- у 2016-ому виводив ще Прем’єр-ліговий “Металіст” на останні чотири матчі сезону. Після цього очолив новостворений “Металіст — 1925”.
Нагадаємо, що Притзетко став вже четвертим тренером “Полісся” за половину сезону, раніше команду покинув Володимир Мазяр.