Екс-президенту Перу Віскарру заборонено заступати на державні посади через скандал з вакцинами

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Віскарра був визнаний винним у розповсюдженні впливу, змові та фальшивих заявах у зв'язку зі скандалом з VIP-вакцинами в Перу, в якому десятки міністрів та державних службовців отримували вакцини Sinopharm ще до того, як вони були загальнодоступними в країні.

Конгрес схвалив його тимчасову заборону на державні посади одноголосно.

Це також позбавило екс-міністра охорони здоров'я Пілар Маццетті обіймати державні посади протягом восьми років; і колишньому міністрі закордонних справ Елізабет Астете на рік. Обидва колишні міністри отримали вакцину і подали у відставку під час наступного скандалу. Однак усі троє заперечують, що використовували свій службовий стан для отримання раннього доступу до вакцин.

Що було раніше

Віскарра заявив у лютому, що він та його дружина були щеплені в жовтні попереднього року добровольцями для судового процесу Sinopharm у Перу.

Колишній президент прийшов на посаду в березні 2018 року, пообіцявши приборкати ендемічну корупцію на державних посадах, і керував країною, поки в листопаді минулого року Конгресом не було оголошено імпічмент за окремими звинуваченнями у корупції.