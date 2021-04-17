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Экс-президенту Перу Вискарру запрещено заступать на государственные должности из-за скандала с вакцинами

Экс-президенту Перу Вискарру запрещено заступать на государственные должности из-за скандала с вакцинами

Киев  •  УНН

 • 16282 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Бывшему президенту Перу Мартину Вискарру запретили занимать государственные должности в течение 10 лет единогласно конгресса страны после того, как он якобы перепрыгнул в очередь, чтобы получить вакцину против COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Вискарра был признан виновным в распространении влияния, заговоре и фальшивых заявлениях в связи со скандалом с VIP-вакцинами в Перу, в котором десятки министров и государственных служащих получали вакцины Sinopharm еще до того, как они были общедоступными в стране.

Конгресс одобрил его временный запрет на государственные должности единогласно.

Это также лишило экс-министра здравоохранения Пилар Маццетти занимать государственные должности в течение восьми лет и бывший министр иностранных дел Элизабет Астете в год. Оба бывшие министры получили вакцину и подали в отставку во время следующего скандала. Однако все трое отрицают, что использовали свое служебное положение для получения раннего доступа к вакцинам.

Что было раньше

Вискарра заявил в феврале, что он и его жена были привиты в октябре прошлого года добровольцами для судебного процесса Sinopharm в Перу.

Бывший президент пришел на должность в марте 2018 года, пообещав обуздать эндемической коррупции на государственных должностях, и руководил страной, пока в ноябре прошлого года Конгрессом не было объявлено импичмент по отдельным обвинениям в коррупции.

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