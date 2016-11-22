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Екс-працівника пенітенціарної служби, який перейшов на бік терористів "ДНР", судитимуть

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Колишнього працівника Державної пенітенціарної служби України, який перейшов на бік терористів, судитимуть заочно на Донеччині. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

Екс-працівника пенітенціарної служби, який перейшов на бік терористів "ДНР", судитимуть

Встановлено, що у лютому 2015 року, перебуваючи у захопленому бойовиками місті Єнакієвому, діючий помічник начальника Дзержинської виправної колонії № 2 в Донецькій області, прийняв пропозицію бойовиків та зайняв посаду так званого “начальника Єнакіївської виправної колонії Державної служби виконання покарань Міністерства юстиції терористичної організації “ДНР”.

Правоохоронці з’ясували, що 37-річний очільник вказаної колонії доповідав у засобах масової інформації про діяльність виробничих цехів, забезпечення ув’язнених продуктами харчування та фінансування установи з боку терористів “ДНР”.

Дії майора кваліфіковані за ч.1 ст.258-3 (створення або участь у терористичній групі чи терористичній організації) КК України.

Наразі обвинувальний акт затверджено та скеровано до суду для розгляду по суті. Оскільки правопорушник перебуває на тимчасово непідконтрольній українській владі території його судитимуть заочно.

За санкцією статті чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

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