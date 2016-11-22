Экс-сотрудника пенитенциарной службы, который перешел на сторону террористов "ДНР", будут судить
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Бывшего сотрудника Государственной пенитенциарной службы Украины, который перешел на сторону террористов, будут судить заочно в Донецкой области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
Установлено, что в феврале 2015 года, находясь в захваченном боевиками городе Енакиево, действующий помощник начальника Дзержинской исправительной колонии №2 в Донецкой области, принял предложение боевиков и занял должность так называемого "начальника Енакиевской исправительной колонии Государственной службы исполнения наказаний Министерства юстиции террористической организации "ДНР".
Правоохранители выяснили, что 37-летний "руководитель" указанной колонии докладывал в средствах массовой информации о деятельности производственных цехов, обеспечении заключенных продуктами питания и финансировании учреждения со стороны террористов "ДНР".
Действия майора квалифицированы по ч.1 ст.258-3 (создание или участие в террористической группе или террористической организации) УК Украины.
Обвинительный акт утвержден и направлен в суд для рассмотрения по существу. Поскольку правонарушитель находится на временно неподконтрольной украинской власти территории его будут судить заочно.
По санкции статьи мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.