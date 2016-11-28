Екс-посадовця Держземагенства судитимуть на Київщині

Встановлено, що колишній начальник районного управління Держземагентства одного із районів Київщини, використовуючи службове становище в інтересах третіх осіб підписав документи із завідомо неправдивими даними про відведення у власність 67 громадянам земельні ділянки 6,6800 га для ведення садівництва, які знаходяться на балансі ПАТ “Укргідроенерго” та використовуються винятково під об’єкти транспортування електроенергії до користувачів, вартістю майже 13 млн гривень.

Дії зловмисника кваліфіковано за ч.2 ст.15, ч.2 ст.364 (закінчений замах на зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам) ч.1 ст.366 (службове підроблення) КК України.

Досудове розслідування щодо екс-посадовця завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.