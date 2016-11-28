Экс-чиновника Госземагентства будут судить в Киевской области

Установлено, что бывший начальник районного управления Госземагентства одного из районов Киевской области, используя служебное положение в интересах третьих лиц подписал документы с заведомо ложными данными об отводе в собственность 67 гражданам земельных участков 6,6800 га для ведения садоводства, которые находятся на балансе ПАО "Укргидроэнерго" и используются исключительно под объекты транспортировки электроэнергии к пользователям, стоимостью почти 13 млн гривен.

Действия злоумышленника квалифицировали по ч.2 ст.15, ч.2 ст.364 (законченное покушение на злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия государственным интересам) ч.1 ст.366 (служебный подлог) УК Украины.

Досудебное расследование в отношении экс-чиновника завершили, обвинительное заключение направили в суд.