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Екс-лідер “Зорі” Юрченко зацікавив іноземний клуб

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. Колишній півзахисник луганської “Зорі” Владлен Юрченко може поповнити ряди одного з колективів турецької Суперліги, інформує УНН з посиланням на “Giresunsporgazete”.

Деталі

Ресурс повідомляє про те, що 27-річний українець потрапив у сферу інтересів “Гіресунспора”. Тренерський штаб вважає, що Юрченко стане хорошим посиленням для команди.

Сказано також: представники футболіста вже ведуть переговори з керівництвом “Гіресунспора”.

Зацікавлена сторона кандидатурою Юрченка невдало розпочала новий сезон, адже в трьох матчах програла тричі і розташувалася на 20-му місці турнірної таблиці.

Доповнення

Юрченко покинув Зорю влітку цього року. У минулому сезоні УПЛ він провів за луганську команду 23 матчі, забив шість голів і віддав шість результативних пасів.

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