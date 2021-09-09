Екс-лідер “Зорі” Юрченко зацікавив іноземний клуб
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Колишній півзахисник луганської “Зорі” Владлен Юрченко може поповнити ряди одного з колективів турецької Суперліги, інформує УНН з посиланням на “Giresunsporgazete”.
Деталі
Ресурс повідомляє про те, що 27-річний українець потрапив у сферу інтересів “Гіресунспора”. Тренерський штаб вважає, що Юрченко стане хорошим посиленням для команди.
Сказано також: представники футболіста вже ведуть переговори з керівництвом “Гіресунспора”.
Зацікавлена сторона кандидатурою Юрченка невдало розпочала новий сезон, адже в трьох матчах програла тричі і розташувалася на 20-му місці турнірної таблиці.
Доповнення
Юрченко покинув Зорю влітку цього року. У минулому сезоні УПЛ він провів за луганську команду 23 матчі, забив шість голів і віддав шість результативних пасів.