Екс-керівник “Укрзалізниці" постане перед судом через колосальний хабар

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Генпрокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього посадовця ПАТ “Укрзалізниця” щодо одержання неправомірної вигоди у розмірі майже 70 тис. доларів США. Про це повідомила прес-служба відомства, передає УНН.

“До суду скеровано обвинувальний акт щодо громадянина Грузії, який, перебуваючи на посаді першого заступника начальника Департаменту аудиту та контролю ПАТ „Українська залізниця“, за попередньою змовою групою осіб, організував та у співучасті з іншими особами вимагав і 13 вересня 2017 року одержав неправомірну вигоду у розмірі майже 70 тис. доларів США (1,8 млн грн) за сприяння в призначенні особи (громадянина України) на посаду начальника Управління аудиту та контролю регіональної філії „Південно-Західна залізниця“ Департаменту аудиту та контролю ПАТ „Українська залізниця“”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, після отримання неправомірної вигоди злочинна діяльність посадовця була викрита та припинена внаслідок його затримання працівниками СБУ.

Дії корупціонера кваліфіковано за ч. 2, ч.3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди у особливо великому розмірі).

Стосовно обвинуваченого застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави в розмірі 880 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто понад 1,4 млн грн, внесеної у ході розслідування захисником.

Розслідування здійснювалося Головним слідчим управлінням СБУ. Підтримання державного обвинувачення забезпечуватиме ГПУ.

Раніше суд призначив до розгляду справу щодо вимагання екс-нардепом 500 тис. доларів.

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