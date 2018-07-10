Экс-руководитель "Укрзализныци" предстанет перед судом из-за колоссальной взятки

“В суд направлено обвинительное заключение в отношении гражданина Грузии, который, находясь на должности первого заместителя начальника Департамента аудита и контроля ОАО ”Украинская железная дорога“, по предварительному сговору группой лиц, организовал и в соучастии с другими лицами требовал и 13 сентября 2017 года получил неправомерную выгоду в размере почти 70 тыс. долларов США (1,8 млн грн) за содействие в назначении лица (гражданина Украины) на должность начальника Управления аудита и контроля регионального филиала „Юго-Западная железная дорога“ Департамента аудита и контроля ПАО „Украинская железная дорога“”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, после получения неправомерной выгоды преступная деятельность чиновника была разоблачена и прекращена вследствие его задержания сотрудниками СБУ.

Действия коррупционера квалифицированы по ч. 2, ч.3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещание или получение должностным лицом неправомерной выгоды в особо крупном размере).

В отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в размере 880 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, то есть более 1,4 млн грн, который был внесен в ходе расследования защитником.

Расследование осуществлялось Главным следственным управлением СБУ. Поддержание государственного обвинения будет обеспечивать ГПУ.

Ранее суд назначил к рассмотрению дело о вымогательстве экс-нардепом 500 тыс. долларов.