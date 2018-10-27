Екс-гравці збірної України зіграли в футбол у колонії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Бориспільську виправну колонію (БІК) — 119 відвідала плеяда провідних у минулому футболістів України, повідомляє УНН з посиланням на спільноту у Facebook “Зірки українського футболу” та “Football Hub”.
Віктор Леоненко, Олег Саленко, Іван Яремчук, Олександр Алієв, Роман Пахолюк, Діма Пінчук і Юрій Дарченко прийняли участь у даному заході.
“Грали на асфальті з бетонними плитами. Пацани грали, як в останній раз, повна самовіддача. Великий респект, мужики. Поспілкувалися з ув’язненими, подивилися, як вони живуть. Страшно, але цікаво”, — сказано у повідомленні спільноти.
Нагадаємо, що Алієв раніше порівняв себе із тренером Моурінью.