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Екс-гравці збірної України зіграли в футбол у колонії

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Бориспільську виправну колонію (БІК) — 119 відвідала плеяда провідних у минулому футболістів України, повідомляє УНН з посиланням на спільноту у Facebook “Зірки українського футболу” та “Football Hub”.

Віктор Леоненко, Олег Саленко, Іван Яремчук, Олександр Алієв, Роман Пахолюк, Діма Пінчук і Юрій Дарченко прийняли участь у даному заході.

“Грали на асфальті з бетонними плитами. Пацани грали, як в останній раз, повна самовіддача. Великий респект, мужики. Поспілкувалися з ув’язненими, подивилися, як вони живуть. Страшно, але цікаво”, — сказано у повідомленні спільноти.

Нагадаємо, що Алієв раніше порівняв себе із тренером Моурінью.

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