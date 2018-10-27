Экс-игроки сборной Украины сыграли в футбол в колонии
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Бориспольскую исправительную колонию (БИК) — 119 посетила плеяда ведущих в прошлом футболистов Украины, сообщает УНН со ссылкой на сообщество в Facebook “Звезды украинского футбола” и “Football Hub”.
Виктор Леоненко, Олег Саленко, Иван Яремчук, Александр Алиев, Роман Пахолюк, Дима Пинчук и Юрий Дарченко приняли участие в данном мероприятии.
“Играли на асфальте с бетонными плитами. Пацаны играли, как в последний раз, полная самоотдача. Большой респект, мужики. Пообщались с заключенными, посмотрели, как они живут. Страшно, но интересно”, — сказано в сообщении сообщества.
Напомним, что Алиев ранее сравнил себя с тренером Моуринью.