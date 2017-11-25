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Екс-футболіст Шахтаря приніс Челсі нічию у матчі з Ліверпулем

Київ • УНН

 • 16576 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. На стадіоні "Енфілд" за присутності 53 225 уболівальників "Ліверпуль" зіграв внічию з лондонським "Челсі" в протистоянні 13-го туру Англійської Прем'єр-ліги. Про це інформує сайт лондонської команди, передає УНН.

Перший тайм пройшов в щільній боротьбі і за помітної переваги "Ліверпуля" по володінню м'ячем. Проте, при контратакуючій моделі гри "сині" за сумарною небезпекоюи створених моментів перевершили суперника.

Після перерви гра пішла за схожим сценарієм, однак "Ліверпуль" все ж зумів скористатися невеликою похибкою оборони лондонців і не без допомоги везіння рахунок відкрив. На 65-й хвилині Бакайоко дотиком підправив м'яч у свою штрафну в ході швидкої атаки "червоних" центром. Коутіньйо злегка підкоригував траєкторію "снаряда", вивівши Салаха один на один з Куртуа.

Єгиптянин легко переграв голкіпера лондонців, пробивши низом впритул.

Тільки після цього команда Антоніо Конте включилася в гру першим номером і створив кілька нагод для голу. Проте, забити гостям вдалося лише одного разу в самій кінцівці. На 85-й хвилині колишній футболіст "Шахтаря" Вілліан, отримавши пас від Азара, увійшов у штрафну суперника з правого кута. Бразилець спробував віддати високу передачу на дальню штангу, але несподівано для себе закинув м'яч точно в дальню дев'ятку – 1:1.

Зауважимо, що в інших протистояннях ігрового вечору "Тотенхем" вдома не зумів обіграти "Вест Бромвіч" – 1:1, "Манчестер Юанйтед" на "Олд Трафорд" переміг "Брайтон" 1:0, "Ньюкасл" при власних трибунах зазнав розгрому від "Вотфорда" 0:3. "Сток Сіті" в гостях поступилися "Крістал Пелас" 2:1.

Додамо, що в турнірній таблиці "Челсі" з 26 очками тримається на 3-му рядку, а "Ліверпуль" відстає на три очки – 5-й щабель.

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