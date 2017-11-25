Экс-футболист Шахтера принес Челси ничью в матче с Ливерпулем

Первый тайм прошел в плотной борьбе и при заметном преимуществе "Ливерпуля" по владению мячом. Однако, при контратакующей модели игры "синие" по суммарной небезпекоюы созданных моментов превзошли соперника.

После перерыва игра пошла по схожему сценарию, однако "Ливерпуль" все же сумел воспользоваться небольшой погрешностью обороны лондонцев и не без помощи везения счет открыл. На 65-й минуте Бакайоко прикосновением подправил мяч в свою штрафную в ходе быстрой атаки "красных" центром. Коутиньо слегка подкорректировал траекторию "снаряда", выведя Салаха один на один с Куртуа.

Египтянин легко переиграл голкипера лондонцев, пробив низом в упор.

Только после этого команда Антонио Конте включилась в игру первым номером и создал несколько возможностей для гола. Однако, забить гостям удалось лишь однажды в самой концовке. На 85-й минуте бывший футболист "Шахтера" Виллиан, получив пас от Азара, вошел в штрафную соперника с правого угла. Бразилец попытался отдать высокую передачу на дальнюю штангу, но неожиданно для себя забросил мяч точно в дальнюю девятку - 1: 1.

Заметим, что в других противостояниях игрового вечера "Тоттенхэм" дома не сумел обыграть "Вест Бромвич" - 1: 1, "Манчестер Юанйтед" на "Олд Траффорд" победил "Брайтон" 1: 0, "Ньюкасл" при своих трибунах подвергся разгрому от "Уотфорда" 0: 3. "Сток Сити" в гостях уступили "Кристал Пэлас" 2: 1.

Добавим, что в турнирной таблице "Челси" с 26 очками держится на 3-й строчке, а "Ливерпуль" отстает на три очка - 5-й уровень.