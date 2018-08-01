Екс-боєць АТО "Сармат" не просив про охорону – поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Активіст, колишній боєць АТО, Віталій "Сармат" Олешко, якого вбили напередодні, не звертався до поліції з проханням про надання йому особистої охорони. Про це під час прес-конференції повідомив начальник ГУНП в Запорізькій області Сергій Коміссаров, передає УНН.
"У пресі було про погрози, але особисто заяв (звернень до поліції, - ред.) не було", - зазначив Коміссаров.
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Нагадаємо, 31 липня в Бердянську вбили активіста, ветерана АТО Віталія "Сармата" Олешка. Через злочин відкрили провадження. Поліція розглядає дві версії вбивства екс-бійця АТО. Правоохоронці затримали п'ятьох підозрюваних.