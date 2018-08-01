Экс-боец АТО "Сармат" не просил об охране – полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Активист, бывший боец АТО, Виталий "Сармат" Олешко, которого убили накануне, не обращался в полицию с просьбой о предоставлении ему личной охраны. Об этом во время пресс-конференции сообщил начальник ГУНП в Запорожской области Сергей Комиссаров, передает УНН.
"В прессе было об угрозах, но лично заявлений (обращений в полицию, - ред.) не было", - отметил Комиссаров.
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Напомним, 31 июля в Бердянске убили активиста, ветерана АТО, Виталия "Сармата" Олешко. Из-за преступления открыли производство. Полиция рассматривает две версии убийства экс-бойца АТО. Правоохранители задержали пятерых подозреваемых.