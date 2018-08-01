Экс-боец АТО "Сармат" не просил об охране – полиция

КИЕВ. 1 августа. УНН. Активист, бывший боец ​​АТО, Виталий "Сармат" Олешко, которого убили накануне, не обращался в полицию с просьбой о предоставлении ему личной охраны. Об этом во время пресс-конференции сообщил начальник ГУНП в Запорожской области Сергей Комиссаров, передает УНН.