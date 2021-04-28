Економічний суверенітет неможливий, поки Україна дозволяє іноземним інвесторам диктувати умови - експерт

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"Мені здається, що тут (конфлікт Scania проти "Журавлини" - ред.) питання виникає з певного роду зовнішньої залежності, в якій, на жаль, наша країна знаходиться, коли багато в чому ми підв'язані під зовнішніх гравців, під їх бізнес. А він, у свою чергу, всередині нашої країни підтримується не тільки західною, а й нашою вітчизняної владою. (...) Це демотивує внутрішнього інвестора. І через це виникає незацікавленість українського інвестора вкладати в свою справу інвестиції. Особливо це стосується малого бізнесу", - вважає Трачук.

Деталі

Політолог зазначає, що якщо мова йде про уряд суверенної країни, який переслідує національні інтереси, то необхідною умовою його економічного суверенітету є захист українського підприємця від агресії великих іноземних інвесторів. На його думку, поведінка великого шведського виробника Scania (як у випадку з розклеюванням білбордів), орієнтована, в першу чергу, на тиск на судову гілку влади.

"Це тиск на суд. Саме в цьому кейсі це не ноу-хау, у нас, в принципі, таке завжди відбувається. Це свідчить про відсутність поваги до інституцій, відсутність розуміння, що суд - це незалежна інституція, на яку заборонено тиск. У будь-якій, до речі, європейській країні спробуйте натиснути на суд - відразу буде реакція поліції. У нас ці дії розцінюють як момент політичного тиску, а повинно розцінюватися як тиск на рішення і процес", - резюмував Микита Трачук.

Що було раніше

Нагадаємо, судові процеси між дистриб'ютором шведських вантажівок Scania і українським підприємством "Журавлина" тривають ось уже майже дев'ять років.

Доповнення

Нагадаємо, позицію Scania в пресі неодноразово озвучував посол Швеції, називаючи українську систему правосуддя корумпованою, що, на думку юриста Ростислава Кравця, демонструє принизливе ставлення до України.

"Тут треба питання вирішувати на дипломатичному рівні, так посол намагається втрутитися в суто комерційний процес. І, може, він якимось чином навіть може бути в цьому зацікавлений", - припустив Кравець.