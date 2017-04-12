Екологічний комітет ВР схвалив впровадження в Україні європейської моделі збору пляшок

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації Чорнобильської катастрофи рекомендував взяти за основу законопроект №5614 "Про систему збирання та утилізації тари" в першому читанні, передає кореспондент УНН.

“Законопроект № 5614 "Про систему збирання та утилізації тари" — це законопроект який дійсно наводить лад не тільки в системі поводження з відходами тари, а й виводить з тіні великий шмат продукції, який сьогодні продається без відповідної фіскальної реєстрації торговими точками, виробляється і реалізується виробниками поза межами правового поля.

Тобто, контрафактна продукція, яку виробники мінеральних вод, алкоголю, пива та інших напоїв виробляють і реалізовують нелегально відповідно потраплять під систему, яку пропонує законопроект 5614.

Я хотів би сказати, що ця система досить поширена у більш ніж 50 країнах світу. Це 28 країн Європи, США, Канада, Австралія, Японія та інші країни. Впровадження цього механізму дає реальний показник, тобто щодо очікуваних результатів ми можемо говорити про істотне зменшення забруднення довкілля.

За експериментальними даними щорічно на ринок України потрапляє 11,8 млн пляшок з — під різних напоїв. А депозитна система здатна забезпечити повернення до 90% тари проданої продукції. Чому такий великий відсоток? Адже орієнтовна заставна вартість понад 2 грн на кожну ПЕТ — пляшку в Україні буде спонукати до того, що людина захоче повернути до своєї кишені оці 2 грн.

Тому вона не викине пляшку, а піде і здасть її, отримавши за це кошти. Система реально заохочує споживача через фінансову вигоду до повернення тари. Тому я прошу підтримати даний законопроект в першому читанні за основу”, — зауважив на Комітеті співавтор законопроекту Іван Рибак.

Законопроект майже одноголосно прийнято за основу.

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