Экологический комитет ВР одобрил внедрение в Украине европейской модели сбора бутылок

"Законопроект № 5614 "О системе сбора и утилизации тары" - это законопроект, который действительно наводит порядок не только в системе обращения с отходами тары, но и выводит из тени большой кусок продукции, который сегодня продается без соответствующей фискальной регистрации торговыми точками, производится и реализуется производителями за пределами правового поля.

То есть, контрафактная продукция, производители минеральных вод, алкоголя, пива и других напитков производят и реализуют нелегально соответственно попадут под систему, которую предлагает законопроект 5614.

Я хотел бы сказать, что эта система достаточно распространена в более чем 50 странах мира. Это 28 стран Европы, США, Канада, Австралия, Япония и другие страны. Внедрение этого механизма дает реальный показатель, то есть относительно ожидаемых результатов мы можем говорить о существенном уменьшении загрязнения окружающей среды.

По экспериментальным данным ежегодно на рынок Украины попадает 11,8 млн бутылок из - под различных напитков. А депозитная система способна обеспечить возврат до 90% тары проданной продукции. Почему такой большой процент? Ведь ориентировочная залоговая стоимость более 2 грн на каждую ПЭТ - бутылку в Украине будет побуждать к тому, что человек захочет вернуть в свой карман эти 2 грн.

Поэтому она не выкинет бутылку, а пойдет и сдаст ее, получив за это деньги. Система реально поощряет потребителя через финансовую выгоду к возвращению тары. Поэтому я прошу поддержать данный законопроект в первом чтении", - отметил на Комитете соавтор законопроекта Иван Рыбак.

Законопроект почти единогласно принят за основу.