Экологический комитет ВР одобрил внедрение в Украине европейской модели сбора бутылок

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 44241 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103307 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158665 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117391 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117120 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112910 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104540 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107145 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103632 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154146 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Экологический комитет ВР одобрил внедрение в Украине европейской модели сбора бутылок

Экологический комитет ВР одобрил внедрение в Украине европейской модели сбора бутылок

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 апреля. УНН. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации Чернобыльской катастрофы рекомендовал принять за основу законопроект №5614 "О системе сбора и утилизации тары" в первом чтении, передает корреспондент УНН.

"Законопроект № 5614 "О системе сбора и утилизации тары" - это законопроект, который действительно наводит порядок не только в системе обращения с отходами тары, но и выводит из тени большой кусок продукции, который сегодня продается без соответствующей фискальной регистрации торговыми точками, производится и реализуется производителями за пределами правового поля.

То есть, контрафактная продукция, производители минеральных вод, алкоголя, пива и других напитков производят и реализуют нелегально соответственно попадут под систему, которую предлагает законопроект 5614.

Я хотел бы сказать, что эта система достаточно распространена в более чем 50 странах мира. Это 28 стран Европы, США, Канада, Австралия, Япония и другие страны. Внедрение этого механизма дает реальный показатель, то есть относительно ожидаемых результатов мы можем говорить о существенном уменьшении загрязнения окружающей среды.

По экспериментальным данным ежегодно на рынок Украины попадает 11,8 млн бутылок из - под различных напитков. А депозитная система способна обеспечить возврат до 90% тары проданной продукции. Почему такой большой процент? Ведь ориентировочная залоговая стоимость более 2 грн на каждую ПЭТ - бутылку в Украине будет побуждать к тому, что человек захочет вернуть в свой карман эти 2 грн.

Поэтому она не выкинет бутылку, а пойдет и сдаст ее, получив за это деньги. Система реально поощряет потребителя через финансовую выгоду к возвращению тары. Поэтому я прошу поддержать данный законопроект в первом чтении", - отметил на Комитете соавтор законопроекта Иван Рыбак.

Законопроект почти единогласно принят за основу.

Украинские Национальные Новости

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