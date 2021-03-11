Ефективність вакцини Covishield становить понад 81,3% - дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Ефективність вакцини Covishield становить понад 81,3%. За умови, що перерва між першою і другою вакцинацією становить 12 тижнів. Про це свідчать результати дослідження, проведеного фахівцями медичного факультету Гонконзького університету, передає УНН з посиланням на Тhe Hindu Business Line.
Деталі
Фахівці досліджували людей у віці до 55 років. У досліджуваних, які отримували щеплення з інтервалом в 12 тижнів, кількість антитіл зростала в два рази. Якщо ж розрив був менш шести тижнів, то препарат показував ефективність всього в 55,1%.
Дослідницький аналіз також показав, що ефективність вакцини після одноразового прийому стандартної дози вакцини з 22 по 90 день після вакцинації становила 76,0%.
Цитата
"В цілому цінність цього дослідження полягає в наданні доказів того, що разова доза вакцини Covishield дуже ефективна протягом 90 днів після вакцинації, більш тривалий інтервал первинної бустерної вакцинації призводить до більш високої ефективності вакцини і що захист від симптоматичного Covid-19 зберігається, незважаючи на більш тривалий інтервал дозування", - йдеться в дослідженні.
Вакцинація в Україні
Вакцинація від COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого, першим щеплення отримав лікар із Черкас - вакциною Oxford/AstraZeneca (COVISHIELD). З публічних осіб першим вакцинувалася міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За ним були Президент Володимир Зеленський і головний санлікар Віктор Ляшко. До того ж вакциною Covishield/AstraZeneca щепився духовний лідер послідовників буддизму Далай-лама і його оточення.
В Україні вакцинувалися більше 30 тисяч осіб, серйозної "побочки" не зафіксовано.