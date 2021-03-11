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Эффективность вакцины Covishield составляет более 81,3% – исследование

Эффективность вакцины Covishield составляет более 81,3% – исследование

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 марта. УНН. Эффективность вакцины Covishield составляет более 81,3%. При условии, что перерыв между первой и второй вакцинацией составляет 12 недель. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного специалистами медицинского факультета Гонконгского университета, передает УНН со ссылкой на Тhe Hindu Business Line.

Детали

Специалисты исследовали людей в возрасте до 55 лет. У исследуемых, которые получали прививки с интервалом в 12 недель, количество антител возрастало в два раза. Если же разрыв был менее шести недель, то препарат показывал эффективность всего в 55,1%.

Исследовательский анализ также показал, что эффективность вакцины после однократного приема стандартной дозы вакцины с 22 по 90 день после вакцинации составила 76,0%.

Цитата

“В целом ценность этого исследования заключается в предоставлении доказательств того, что разовая доза вакцины Covishield очень эффективна в течение 90 дней после вакцинации, более длительный интервал первичной бустерной вакцинации приводит к более высокой эффективности вакцины и что защита от симптоматического Covid-19 сохраняется, несмотря на более длительный интервал дозирования”, — говорится в исследовании.

Вакцинация в Украине

Вакцинация от COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля, первым прививки получил врач из Черкасс — вакциной Oxford/AstraZeneca (COVISHIELD). Из публичных лиц первым вакцинировался министр здравоохранения Максим Степанов. За ним были Президент Владимир Зеленский и главный санврач Виктор Ляшко. К тому же вакциной Covishield/AstraZeneca привился духовный лидер последователей буддизма Далай-лама и его окружение.

В Украине вакцинировалось более 30 тысяч человек, серьезной “побочки” не зафиксировано.

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