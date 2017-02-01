Е.Світоліна розгромила росіянку на старті турніру в Тайвані
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Провідна українська тенісистка Еліна Світоліна успішно стартувала на турнірі WTA International “Taiwan Open”, що проходить у Тайвані, передає УНН з посиланням на сайт тенісистки.
У матчі першого раунду харків’янка, посіяна під першим номером, розгромила російську тенісистку Євгенію Родіну (83 номер у рейтингу WTA) — 6:0, 6:3.
Варто зазначити, що в іншому стартовому матчі турніру донеччанка Катерина Козлова у впертій боротьбі поступилася представниці Чехії Люції Градецькій — 6:7 (3), 6:4, 1:6.
Додамо також, саме з Л.Градецькою і зустрінеться у другому раунді турніру харків’янка Е.Світоліна.