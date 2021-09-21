Джошуа заговорив про найбільшу загрозу у діях Усика

Цитата

Британець виділив стійку шульги в якості найбільшої загрози у діях Усика.

"У чому полягає найбільша загроза з боку Усика на боксерському рингу? Я б сказав, що це стійка шульги. Під час тренувального табору я готувався до цього. Зафіксував, де потрібно ставити ноги, як контролювати шульгу, в який момент завдавати удару у відповідь. Небезпека полягає в тому, що він звик боксувати битися з такими хлопцями, як я, протягом усієї кар'єри. Його суперники діяли практично однаково. Мені ж довелося три місяці спеціально готуватися до нього. Можу сказати, що я адаптувався", - відзначив Джошуа.

Довідка

31-річний Джошуа (24-1, 22 нокаути) важив на 23 фунта важче за Усика в останніх боях.

34-річний Усик (18-0, 13 нокаутів) – колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі, який, як і Джошуа, виграв "золото" Олімпійських ігор 2012 року, перш ніж стати професіоналом.