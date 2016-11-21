Джекпот лотереї "Спортпрогноз" зірвав гравець з Запоріжжя

“Виграти головний приз лотереї вдалося гравцеві з міста Запоріжжя, який вирішив зіграти в "ЛОТО маркеті“, що розташувався у ТЦ "Україна“ за адресою: проспект Леніна (Соборний проспект - ред.), 147”, — зазначили в “М.С.Л.”.

За правилами проведення лотереї “Спортпрогноз”, виграти джекпот може гравець, який правильно передбачить результат проведення 12 футбольних матчів. При цьому, для перемоги необхідно відзначити лише команди-переможців, або вказати нічию. Грошові призи також передбачені для тих гравців, які зможуть правильно вгадати результат 11 та 10 пар футбольних матчів.

“Оператор державних лотерей "М.С.Л.“ щиро вітає нового переможця та нагадує, що для отримання виграшу необхідно звернутись до найближчого представництва лотерейного оператора”, — наголосили в “М.С.Л.”.

Минулий джекпот “Спортпрогноз” було зірвано 12 листопада 2016 року в місті Київ. Розмір грошового призу тоді становив 110 000 гривень. При цьому вартість мінімальної ставки складає 3 гривні.

“Спортпрогноз“ — єдина лотерея ТОТО в Україні зі своїм власним джекпотом. Саме ця лотерея посідає перше місце за частотою зривів джекпоту в Україні”, — повідомив оператор державних лотерей.