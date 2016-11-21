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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Джекпот лотереи "Спортпрогноз" сорвал игрок из Запорожья

Киев • УНН

 • 11859 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В воскресенье, 20 ноября, в государственной лотереи ТОТО "Спортпрогноз" сорван очередной джекпот, который составил 130 тысяч гривен. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.

Джекпот лотереи "Спортпрогноз" сорвал игрок из Запорожья

"Выиграть главный приз лотереи удалось игроку из города Запорожье, который решил сыграть в "Лото маркете", расположенном в ТЦ "Украина" по адресу: проспект Ленина (Соборный проспект - ред.), 147", - отметили в "М.С.Л.".

По правилам проведения лотереи "Спортпрогноз", выиграть джекпот может игрок, который правильно предскажет результат проведения 12 футбольных матчей. При этом, для победы необходимо отметить только команды-победители, или указать ничью. Денежные призы также предусмотрены для тех игроков, которые смогут правильно угадать результат 11 и 10 пар футбольных матчей.

"Оператор государственных лотерей "М.С.Л." поздравляет нового победителя и напоминает, что для получения выигрыша необходимо обратиться в ближайшее представительство лотерейного оператора", - отметили в "М.С.Л.".

Прошлый джекпот "Спортпрогноза" был сорван 12 ноября 2016 года в городе Киев. Размер денежного приза тогда составлял 110 тысяч гривен. При этом стоимость минимальной ставки составляет 3 гривны.

"Спортпрогноз" - единственная лотерея ТОТО в Украине со своим собственным джекпотом. Именно эта лотерея занимает первое место по частоте срывов джекпота в Украине", - сообщил оператор государственных лотерей.

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