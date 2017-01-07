Дж.Байден на пам'ять розписався на ящику свого письмового стола
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Віце-президент США Джозеф Байден, через два тижні, що минає зі своєї посади, в п’ятницю розписався на пам’ять на ящику свого письмового столу, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.
Урочиста процедура пройшла в церемоніальному залі офісу віце-президента, повідомили в спеціальній розсилці для журналістів представники прес-пулу Білого дому.
За їхніми даними, великий ящик попередньо був витягнутий з столу. “Це свідчення того, що я був віце-президентом,” — пожартував Дж.Байден, розписуючись на ящику.
Здаючи повноваження, віце-президенти розписуються на ящику столу згідно давньої традиції. “Знаєте, тут прекрасна компанія — від Гері Трумана до Джорджа Буша-старшого і Дуайта Ейзенхауера,” — зауважив Дж.Байден.
За його словами, знаходитись в такій компанії — “велика честь”.
Адміністрація нинішнього президента США Барака Обами йде 20 січня 2017 року, її змінює адміністрація Дональда Трампа.
Нагадаємо, 15 січня Україну має намір відвідати віце-президент США Джо Байден. На думку президента Української Асоціації зовнішньої політики Володимира Хандогія, Джозеф Байден планує відвідати Україну, щоб попрощатися зі своїми партнерами.