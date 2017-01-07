Дж.Байден на память расписался на ящике своего письменного стола
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Вице-президент США Джозеф Байден, через две недели уходящий со своего поста, в пятницу расписался на память на ящике своего письменного стола, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
Торжественная процедура прошла в церемониальном зале офиса вице-президента, сообщили в специальной рассылке для журналистов представители пресс-пула Белого дома.
По их данным, большой ящик предварительно был извлечен из стола. "Это свидетельство того, что я был вице-президентом", - пошутил Дж.Байден, расписываясь на ящике.
Сдавая полномочия, вице-президенты расписываются на ящике стола согласно древней традиции. "Знаете, здесь прекрасная компания - от Гэри Трумана до Джорджа Буша-старшего и Дуайта Эйзенхауэра", - отметил Дж.Байден.
По его словам, находиться в такой компании - "большая честь".
Администрация нынешнего президента США Барака Обамы уодит 20 января 2017, ее сменяет администрация Дональда Трампа.
Напомним, 15 января Украина намерена посетить вице-президент США Джо Байден. По мнению президента Украинской Ассоциации внешней политики Владимира Хандогия, Джозеф Байден планирует посетить Украину, чтобы попрощаться со своими партнерами.