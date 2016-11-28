Двоє українців покращили свої позиції в рейтингу АТР
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. В оновленому рейтингу ATP українські тенісисти Владислав Манафов та Денис Милокостов поліпшили свої попередні персональні досягнення, повідомляє УНН з посиланням на Тенісний портал України.
В.Манафов вперше піднявся на 384-ю (попередній рекорд - 399) рядок, а Д.Милокостов - на 501 (561).
Зазначається, що кращими серед українців залишаються Олександр Долгополов - 62, Ілля Марченко - 74 (-1) і Сергій Стаховський - 109 (+6).
Нагадаємо, що британець Енді Маррей переміг у фіналі Підсумкового тенісного турніру АТР серба Новака Джоковича і завершив рік в ранзі першої ракетки світу.