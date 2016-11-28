Двое украинцев улучшили свои позиции в рейтинге АТР
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В обновленном рейтинге ATP украинские теннисисты Владислав Манафов и Денис Милокостов улучшили свои предыдущие персональные достижения, сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В.Манафов впервые поднялся на 384-ю (предыдущий рекорд - 399) строку, а Д.Милокостов - на 501 (561).
Отмечается, что лучшими среди украинцев остаются Александр Долгополов - 62, Илья Марченко - 74 (-1) и Сергей Стаховский - 109 (+6).
Напомним, что британец Энди Маррей победил в финале Итогового теннисного турнира АТР серба Новака Джоковича и завершил год в ранге первой ракетки мира.