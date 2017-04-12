Двоє українських військових отримали поранення з початку доби - штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Двоє українських військових отримали поранення в зоні проведення АТО з початку доби, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“Провокаційні обстріли українських позицій з боку російсько-окупаційних військ тривають. З початку доби ворог 24 рази відкривав вогонь по позиціях Збройних Сил України. Двоє українських захисників отримали поранення”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, з початку цього року від обстрілів бойовиків на Донбасі загинуло 69 українських військових та ще більше 400 було поранено.