Двоє українських військових отримали поранення з початку доби - штаб

“Провокаційні обстріли українських позицій з боку російсько-окупаційних військ тривають. З початку доби ворог 24 рази відкривав вогонь по позиціях Збройних Сил України. Двоє українських захисників отримали поранення”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, з початку цього року від обстрілів бойовиків на Донбасі загинуло 69 українських військових та ще більше 400 було поранено.