Двое украинских военных получили ранения с начала суток - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Двое украинских военных получили ранения в зоне проведения АТО с начала суток, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"Провокационные обстрелы украинских позиций со стороны российско-оккупационных войск продолжаются. С начала суток враг 24 раза открывал огонь по позициям Вооруженных Сил Украины. Двое украинских защитников получили ранения", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, с начала этого года от обстрелов боевиков на Донбассе погибли 69 украинских военных и еще более 400 получили ранения.