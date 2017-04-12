Двое украинских военных получили ранения с начала суток - штаб

"Провокационные обстрелы украинских позиций со стороны российско-оккупационных войск продолжаются. С начала суток враг 24 раза открывал огонь по позициям Вооруженных Сил Украины. Двое украинских защитников получили ранения", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, с начала этого года от обстрелов боевиков на Донбассе погибли 69 украинских военных и еще более 400 получили ранения.