Двоє українських тенісистів пробилися до півфіналів міжнародних турнірів

Деталі

Олексій Крутих в чвертьфіналі турніру ITF M15 в Антальї обіграв француза Матіса Ерару, який потрапив в основну сітку через кваліфікацію — 6:4, 6:2. Далі суперником українця стане п’ятий сіяний Мільян Зекіч з Сербії, який в своєму чвертьфіналі обіграв другого сіяного італійця Рауля Бранкаччо.

Натомість Віталій Сачко, посіяний під другим номером на турнірі ITF M15 в Братиславі, переміг шостого сіяного Ріккардо Бальцерані з Італії — 6:3, 6:2. У півфіналі тенісист зіграє проти переможця зустрічі Кірьян Жаке (Франція, 7) — Жомбор Пірош (Угорщина, 4).

Що передувало цьому

Українка виграла п’ятий міжнародний тенісний турнір в кар’єрі.