Двоє українських тенісистів пробилися до півфіналів міжнародних турнірів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Українські тенісисти продовжили успішні виступи на змаганнях категорії ITF у Туреччині та Словаччини, передає УНН з посиланням на сайт “Великого тенісу України”.
Деталі
Олексій Крутих в чвертьфіналі турніру ITF M15 в Антальї обіграв француза Матіса Ерару, який потрапив в основну сітку через кваліфікацію — 6:4, 6:2. Далі суперником українця стане п’ятий сіяний Мільян Зекіч з Сербії, який в своєму чвертьфіналі обіграв другого сіяного італійця Рауля Бранкаччо.
Натомість Віталій Сачко, посіяний під другим номером на турнірі ITF M15 в Братиславі, переміг шостого сіяного Ріккардо Бальцерані з Італії — 6:3, 6:2. У півфіналі тенісист зіграє проти переможця зустрічі Кірьян Жаке (Франція, 7) — Жомбор Пірош (Угорщина, 4).
Що передувало цьому
Українка виграла п’ятий міжнародний тенісний турнір в кар’єрі.