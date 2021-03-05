Двое украинских теннисистов пробились в полуфинал международных турниров

Детали

Алексей Крутых в четвертьфинале турнира ITF M15 в Анталье обыграл француза Матиса Эрар, который попал в основную сетку через квалификацию - 6: 4, 6: 2. Далее соперником Украинский станет пятый сеяный Мильян Зекич из Сербии, который в своем четвертьфинале обыграл второго сеяного итальянца Рауля Бранкаччи.

Зато Виталий Сачко, посеянный под вторым номером на турнире ITF M15 в Братиславе, победил шестого сеяного Риккардо Бальцерани из Италии - 6: 3, 6: 2. В полуфинале теннисист сыграет против победителя встречи Кирьян Жаке (Франция, 7) - Жомбор Пирош (Венгрия, 4).

Что предшествовало этому

Украинка выиграла пятый международный теннисный турнир в карьере.