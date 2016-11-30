Двоє шахтарів у Польщі загинули через землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Через землетрус на шахті “Рудна” в Полковіце загинули двоє шахтарів та шестеро зникли безвісти, передає УНН з посиланням на The Guardian.
Землетрус магнітудою 4,4 стався близько 9 години вечора за місцевим часом. Епіцентр землетрусу містився на глибині 10 км.
Як зазначається, у небезпечній зоні опинилося 16 шахтарів. Деякі з них встигли вийти. Серед дев’ятьох тих, кого евакуювали, одна людина померла. Ще один шахтар загинув під завалами.
Троє шахтарів перебувають у стабільному стані у лікарні з черепно-мозковими травмами та травмами спини.