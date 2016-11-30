Двое шахтеров в Польше погибли из-за землетрясения
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Из-за землетрясения на шахте "Рудна" в Полковице погибли двое шахтеров и шесть пропали без вести, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло около 9:00 вечера по местному времени. Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км.
Как отмечается, в опасной зоне оказалось 16 шахтеров. Некоторые из них успели выйти. Среди девяти тех, кого эвакуировали, один человек умер. Еще один шахтер погиб под завалами.
Трое шахтеров находятся в стабильном состоянии в больнице с черепно-мозговыми травмами и травмами спины.