Двое шахтеров в Польше погибли из-за землетрясения

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло около 9:00 вечера по местному времени. Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км.

Как отмечается, в опасной зоне оказалось 16 шахтеров. Некоторые из них успели выйти. Среди девяти тех, кого эвакуировали, один человек умер. Еще один шахтер погиб под завалами.

Трое шахтеров находятся в стабильном состоянии в больнице с черепно-мозговыми травмами и травмами спины.