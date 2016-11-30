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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Двое шахтеров в Польше погибли из-за землетрясения

Киев • УНН

 • 9432 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Из-за землетрясения на шахте "Рудна" в Полковице погибли двое шахтеров и шесть пропали без вести, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Двое шахтеров в Польше погибли из-за землетрясения

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло около 9:00 вечера по местному времени. Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км.

Как отмечается, в опасной зоне оказалось 16 шахтеров. Некоторые из них успели выйти. Среди девяти тех, кого эвакуировали, один человек умер. Еще один шахтер погиб под завалами.

Трое шахтеров находятся в стабильном состоянии в больнице с черепно-мозговыми травмами и травмами спины.

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