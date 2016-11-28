Двоє осіб постраждали внаслідок пожежі у бельгійському Льєжі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. В результаті загоряння автомобіля на парковці будівлі опери в бельгійському місті Льєж постраждали щонайменше дві людини, отруївшись чадним газом, передає УНН з посиланням на La Meuse.
Відзначається, що пожежникам вдалося погасити займання на підземній парковці будинку опери.
За даними видання, на місці події було виявлено п’ять згорілих автомобілів.
Збиток від пожежі оцінюється як серйозний. В даний час проводиться вентилювання приміщення.
Як повідомляв УНН, стався вибух на парковці різдвяного базару в Льєжі.