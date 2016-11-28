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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Два человека пострадали в результате пожара в бельгийском Льеже

Киев • УНН

 • 7972 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. В результате возгорания автомобиля на парковке здания оперы в бельгийском городе Льеж пострадали по меньшей мере два человека, отравившись угарным газом, передает УНН со ссылкой на La Meuse.

Два человека пострадали в результате пожара в бельгийском Льеже

Отмечается, что пожарным удалось потушить возгорание на подземной парковке дома оперы.

По данным издания, на месте происшествия было обнаружено пять сгоревших автомобилей.

Ущерб от пожара оценивается как серьезное. В настоящее время проводится вентилирование помещения.

Как сообщал УНН, произошел взрыв на парковке рождественского базара в Льеже.

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