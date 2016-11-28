Два человека пострадали в результате пожара в бельгийском Льеже
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В результате возгорания автомобиля на парковке здания оперы в бельгийском городе Льеж пострадали по меньшей мере два человека, отравившись угарным газом, передает УНН со ссылкой на La Meuse.
Отмечается, что пожарным удалось потушить возгорание на подземной парковке дома оперы.
По данным издания, на месте происшествия было обнаружено пять сгоревших автомобилей.
Ущерб от пожара оценивается как серьезное. В настоящее время проводится вентилирование помещения.
Как сообщал УНН, произошел взрыв на парковке рождественского базара в Льеже.