Два человека пострадали в результате пожара в бельгийском Льеже

Отмечается, что пожарным удалось потушить возгорание на подземной парковке дома оперы.

По данным издания, на месте происшествия было обнаружено пять сгоревших автомобилей.

Ущерб от пожара оценивается как серьезное. В настоящее время проводится вентилирование помещения.

Как сообщал УНН, произошел взрыв на парковке рождественского базара в Льеже.